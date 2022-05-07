Турция заявила о нейтрализации более 70 курдских боевиков в Северном Ираке

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в результате военных действий в Северном Ираке были ликвидированы более 70 боевиков-членов курдской Рабочей партии (PKK).

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Министр сообщил, что во время спецоперации погибли 10 турецких военных.

Турция начала новую трансграничную операцию в Северном Ираке с 18 апреля против курдских боевиков.

По данным турецких властей, с 2015 года жертвами действий турецких вооруженных сил стали более 12 тысяч членов РКК.