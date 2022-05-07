Время в Ереване: 11:07:36,   7 Май

Оппозиция продолжает акции по информированию в отдельных районах республики

Оппозиция продолжает акции по информированию в отдельных районах республики

Представители оппозиции в отдельных частях республики 7 мая продолжают акции и кампании по информированию.

Как передает Арменпресс, представители оппозиции отправились в Ванадзор. Участники кампании остановились в Апаране, Спитаке, других городах и населенных пунктах, представитель Верховного органа АРФД Армении, вице-спикер НС Ишхан Сагателян подошел к встречающим их гражданам.

Он представил сложившуюся в стране ситуацию, свои требования к властям, недовольство и опасения по поводу внешней политики и других вопросов. В то время как часть оппозиционеров находится в областях с кортежем, на улицах Еревана проходит шествие с участием женщин.


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