В Москве стартовала генеральная репетиция Парада Победы

На Красной площади в Москве стартовала генеральная репетиция парада, посвященного 77-летию Победы в Великой Отечественной войне

Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Вдоль Кремлевской стены пройдут торжественные отряды Суворовских школ, высших военных учебных заведений, женщин-военных, а также других правоохранительных органов и казачьей армии.

Механизированную колонна традиционно откроет танк Т-34-85. За этим последуют бронетехника Тайфун-К и Тайфун-ВДВ, боевые машины пехоты Курганец, БМП-2 и БМП-3, а также танки Т-72Б3М, Т-90М и Т-14 Армата. За танками последуют ракетные комплексы БТР-82A и Торнадо-Г, ракетные системы Искандер-М и самоходные артиллерийские орудия Мста-С.