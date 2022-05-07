Минтруда считает неприемлемыми призывы к насилию с участием детей и вовлечение их в политические процессы

Министерство труда и социальных вопросов РА обратилось к участию детей в организованных в эти дни в Армении собраниях.

Как сообщает Арменпресс, министерство призывает обеспечить участие ребенка в сборах в том случае, когда последний в том возрасте и в той степени зрелости, что осознает это право на участие и его необходимость.

"Процесс обеспечения участия детей в мирных собраниях регулируется Конвенцией ООН "О правах ребенка", Законом РА "О правах ребенка".Тем не менее в последние дни в интернете распространяются некоторые видеоролики, которые вызывают серьезную озабоченность с точки зрения обеспечения наилучших интересов ребенка. В видеороликах дети участвуют в собраниях, в ходе которых в присутствии последних не только звучат слова ненависти, но и сами дети повторяют их. Будучи ведомством, координирующим сферу проблем детей, Министерство труда и социальных вопросов считает неприемлемым высказывание ненависти с участием детей, призыв к насилию, вовлечение их в политические процессы.

Призываем родителей и опекунов детей в обязательном порядке руководствоваться их наилучшими интересами: обеспечить участие ребенка в собраниях в том случае, если он в том возрасте и в той степени зрелости, что осознает свое право на участие и реализацию его необходимости",-говорится в сообщении.