Время в Ереване: 11:07:36,   7 Май

Столтенберг предупредил, что война на Украине может продолжаться годы

Столтенберг предупредил, что война на Украине может продолжаться годы

НАТО поддерживает Украину, но не собирается становиться стороной конфликта.

Как передает Арменпресс, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt am Sontag.

"Печально, но мы должны быть готовы к длительной войне на Украине, которая может продолжаться месяцами и даже годами. В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием времен Советского Союза и должна перейти на современное западное оружие. Украине срочно нужно больше тяжелого вооружения, Запад должен интенсифицировать поставки", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы конфликт не распространился на другие страны.

"Поэтому мы не отправляем войска НАТО в Украину. Мы поддерживаем эту страну, но НАТО сознательно не становится стороной войны", - отметил генсек НАТО.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]