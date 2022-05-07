Столтенберг предупредил, что война на Украине может продолжаться годы
НАТО поддерживает Украину, но не собирается становиться стороной конфликта.
Как передает Арменпресс, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt am Sontag.
"Печально, но мы должны быть готовы к длительной войне на Украине, которая может продолжаться месяцами и даже годами. В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием времен Советского Союза и должна перейти на современное западное оружие. Украине срочно нужно больше тяжелого вооружения, Запад должен интенсифицировать поставки", - заявил Столтенберг.
Он подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы конфликт не распространился на другие страны.
"Поэтому мы не отправляем войска НАТО в Украину. Мы поддерживаем эту страну, но НАТО сознательно не становится стороной войны", - отметил генсек НАТО.
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