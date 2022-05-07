На всей территории Армении проводится общегосударственная посадка деревьев

По инициативе Министерства окружающей среды РА, 7 мая на всей территории Республики Армения проводится общегосударственная посадка деревьев.

Как передает Арменпресс, Министерство окружающей среды Армении сообщает, что во время посадки деревьев в Лори (филиал "Таширского лесного хозяйства"), в областях Арагацотн (филиал "Арагацотнского лесного хозяйства") и Сюник (филиал "Сюникского лесного хозяйства") будет посажено около 15 га леса.

В общегосударственной посадке деревьев участвуют различные организации общественного и частного сектора,а также отдельные граждане. Участники получают бесплатные саженцы от ГНКО «Айантар».