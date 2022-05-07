Прокуратура Арцаха предотвратила причинение государству ущерба на сумму более 1 млрд 600 млн драмов

В Арцахе предотвращено причинение государству ущерба более 1 млрд 600 млн драмов.

Как передает Арменпресс, прокуратура Арцаха сообщает, что в отделе защиты государственных интересов и территориальных подразделениях прокуратуры проводится мониторинг утвержденных постановлением правительства Республики Арцах мер государственной финансовой поддержки физических и юридических лиц, понесших материальный ущерб в результате военных действий, развязанных против Республики Арцах 27 сентября 2020 года, в том числе проверка законности процесса составления информации, являющейся основанием для определения размера поддержки.

В результате предварительного следствия по уголовным делам, возбужденным в связи с предполагаемыми преступными деяниями, а также рассмотрения ходатайства, представленного исполнительной власти Республики Арцах, и мер, предпринятых Министерством сельского хозяйства Республики Арцах, органами местного самоуправления была проведена корректировка соответствующих сведений, с помощью которого только по части поголовья скота было предотвращено причинение государству имущественного ущерба в размере 1.690.000.000 драмов.

"Призываем должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления действовать добросовестно при осуществлении своих полномочий, в рамках законности, высокодержать авторитет государства и руководствоваться исключительно Конституцией и законами Республики Арцах", - говорится в сообщении.

Прокурорские проверки и исследования в вышеупомянутой сфере продолжаются.