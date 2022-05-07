В Елисейском дворце состоится инаугурация Макрона

В Елисейском дворце 7 мая в 11:00 часов (по местному времени) состоится инаугурация переизбранного на пост президента Эммануэля Макрона.

Как передает Арменпресс, церемония инаугурации состоится в присутствии 450 гостей, среди которых будут и бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози.

В начале церемонии председатель Конституционного совета объявит окончательные результаты выборов, согласно которым во втором туре выборов Макрон получил 58,55% голосов, а его оппонент Марин Ле Пен–41,45%. После этого великий канцлер ордена Почетного легиона вручит Макрону цепь гроссмейстера ордена – символа высшей государственной власти, после чего президент Франции выступит перед гостями.

В заключительной части церемонии Верховный главнокомандующий будет удостоен военной чести в Елисейском дворце, а в парке прозвучит гимн и 21 залп артиллерийского приветствия, по завершении которого глава государства примет парад почетного караула.