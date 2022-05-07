Европейские индексы снизились - 06-05-22
МОСКВА, 7 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.64% и составил 13674.29 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.73% и составил 6258.36 пункта, британский FTSE снизился на 1.54% и составил 7387.94 пункта, а российский RTSI снизился на 2.85% и составил 1088.02 пункта.
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