Лидеры стран G7 обсудят вопрос Украины 8 мая
10:44, 7 Май, 2022
Онлайн-встреча президента США Джо Байдена по Украине с лидерами стран G7 состоится 8 мая.
Как передает Арменпресс, об этом сообщил Белый дом.
Встреча состоится под председательством канцлера Германии Олафа Шольца. К руководителям G7 присоединится и президент Украины Владимир Зеленский.
В Белом доме сообщили, что на закрытой виртуальной встрече обсуждались последние события в Украине, их «глобальные последствия», поддержка Украины и антироссийские санкции.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм