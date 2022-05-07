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Лидеры стран G7 обсудят вопрос Украины 8 мая

Лидеры стран G7 обсудят вопрос Украины 8 мая

Онлайн-встреча президента США Джо Байдена по Украине с лидерами стран G7 состоится 8 мая.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил Белый дом.

Встреча состоится под председательством канцлера Германии Олафа Шольца. К руководителям G7 присоединится и президент Украины Владимир Зеленский.

В Белом доме сообщили, что на закрытой виртуальной встрече обсуждались последние события в Украине, их «глобальные последствия», поддержка Украины и антироссийские санкции.


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