В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Арцахе нарушений не зафиксировано: МО РФ
В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе нарушений не зафиксировано. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.
“Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.
На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.
В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано.
Российскими миротворческими подразделениями осуществлено сопровождение семи колонн вооруженных сил Азербайджанской Республики:
- через Лачинский коридор – двух в северном направлении и двух – в южном;
- двух колонн по маршруту ШУША – ЗАБУХ и обратно;
- одной колонны по маршруту ВАНК – ГЕТАВАН – МАДАГИЗ.
Проведено патрулирование по четырем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском, Шушинском районах и Лачинском коридоре.
Инженерно-саперными группами российского миротворческого контингента продолжается разминирование объектов и местности. За сутки очищено 0,5 га территории.
Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся мин и снарядов очищено 2 380,9 га территории, 689,5 км дорог, 1 937 зданий, обнаружено и обезврежено 26 466 взрывоопасных предметов.
Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении”, - говорится в заявлении.
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