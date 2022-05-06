Посла России в Эстонии вызвали в МИД

Посол РФ в Таллине Владимир Липаев был вызван в пятницу во внешнеполитическое ведомство Эстонии в связи с заявлением российского диппредставительства о политической цензуре и свободе средств массовой информации в балтийской республике, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Министерство иностранных дел вызвало посла России, чтобы осудить заявление посольства РФ в социальных сетях, которое было использовано для нападок на министра иностранных дел Эстонии Эву-Марию Лийметс", - сообщили в ведомстве.

Ранее в посольстве России в Таллине заявили, что рейтинг свободы СМИ, составленный неправительственной организацией "Репортеры без границ", в котором Эстония заняла четвертое место, является искусственным.