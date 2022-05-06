Завершено следствие по делу о самовольном оставлении командиром поля боя в Хцаберде и невыполнении приказа

В рамках расследуемого в СК Армении уголовного дела выяснены все обстоятельства случаев невыполнения командиром батальона N воинской части минобороны законного приказа командира, самовольного ухода с поля боя, проявления халатного отношения к службе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, согласно полученным в ходе расследования фактическим данным, после развязанной Азербайджанской Республикой агрессивной войны против Республики Арцах, после подписания трехстороннего Соглашения от 9 ноября 2020 года, в условиях объявленного 27 сентября 2020 г. правительством Республики Армения военного положения, А.Г., осуществляя обязанности командира танкового батальона в/ч N Армии обороны, согласно полученному приказу от 12 декабря 2020 г. вместе с подчиненным личным составом дислоцировался на пересечении сел Хцаберд и Старый Тагер Гадрутского района Республики Арцах.

На следующий день, около 11 часов, в указанном районе представители вооруженных сил врага предъявили А.Г. требование вместе с подчиненным личным составом покинуть все военные базы до 17 часов того же дня. Последний доложил об этом вышестоящему командованию, в ответ на что получил приказ выйти с личным составом подчиненного ему батальона на круговую оборону, оборонять переданные под его охрану боевые позиции, не допуская вражеского наступления.

Однако 13 декабря, около 12:00, узнав о возможном нападении врага, А.Г. не выполнил законный приказ своего непосредственного начальника, вместо этого приказал личному составу взвода, дислоцированному на боевых позициях, покинуть боевые позиции и отступить с занимаемой территории.

Затем в этот же день, около 17:00 часов, начальник штаба батальона самовольно покинул поле боя, после чего приказал личному составу подчиненного ему взвода покинуть боевые позиции и отступить, что повлекло тяжелые последствия для обороны Хцаберда и село Хцаберд перешло под контроль врага.

Кроме того, перед уходом на боевое дежурство А.Г. получил рабочую карту с указанием местонахождения села Хцаберд Республики Арцах, содержащую государственную тайну, а также электронный носитель, содержащий персонифицированную информацию о личном составе танкового батальона в/ч N, и будучи обязан держать их при себе, проявил халатное отношение к службе, в результате чего упомянутая информация, содержащая тайну, перешла в распоряжение врага.

По совокупности полученных доказательств А.Г. предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 356 (совершенное во время военного положения или войны неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного правомерно и в установленном порядке, причинившее существенный вред интересам службы), ч. 1 ст. 380 (самовольное оставление поля сражения) и ч. 3 ст. 376 (совершенное во время военного положения или войны халатное отношение к службе) УК Армении.

Предварительное следствие завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру с обвинительным заключением.