Премьер Финляндии заявила, что вопрос вступления в НАТО решится за месяц

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в интервью японской газете "Никкэй", что вопрос о вступлении ее страны в НАТО может быть решен в течение текущего месяца.

"Решение об этом будет принято в этом месяце. Решение о вступлении в НАТО будет принято в самое ближайшее время", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказала премьер-министр. Интервью приурочено к визиту премьер-министра Финляндии в Японию на будущей неделе.

Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.