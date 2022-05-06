Конституционный суд Армении признал конституционным назначение Гагика Джангиряна
Конституционный суд Армении признал конституционным назначение Гагика Джангиряна членом Высшего судебного совета. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь КС Ева Товмасян.
Решение будет опубликовано КС через 3 дня.
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