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Конституционный суд Армении признал конституционным назначение Гагика Джангиряна

Конституционный суд Армении признал конституционным назначение Гагика Джангиряна

Конституционный суд Армении признал конституционным назначение Гагика Джангиряна членом Высшего судебного совета. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь КС Ева Товмасян.

Решение будет опубликовано КС через 3 дня.


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