Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-05-22

ЕРЕВАН, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 6 мая, курс доллара США вырос на 9.89 драмa и составил 474.38 драм. Курс евро вырос на 9.77 драмa и составил 502.08 драм. Курс российского рубля вырос на 0.06 драмa и составил 7.08 драм. Курс британского фунта вырос на 4.16 драмa и составил 586.86 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 1,029.54 драмa и составила 28860.73 драм. Цена серебра выросла на 12.06 драмa и составила 349.49 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.