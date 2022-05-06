Азиатские индексы - 06-05-22

ТОКИО, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.69% и составил 27003.56 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.93% и составил 1915.91 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.16% и составил 3001.56 пункта, а HANG SENG снизился на 3.81% и составил 20001.96 пункта.