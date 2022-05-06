Власти Шанхая заявили о нормализации ситуации с COVID-19 в городе

Власти Шанхая заявили, что ситуация с COVID-19 в городе находится под контролем, регион более месяца живет в условиях карантина, в который попали 25 млн жителей, как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу Channel News Asia.

"В настоящее время ситуация с предотвращением и контролем эпидемии в нашем городе неуклонно улучшается, эпидемия находится под эффективным контролем", - цитирует Channel News Asia слова вице-мэра У Цина.

По его словам, с 22 апреля заболеваемость COVID-19 в Шанхае продолжает снижаться, отмечает Channel News Asia.

В то же время вице-мэр отметил, что риск возобновления вспышки вируса все еще сохраняется, поэтому городские власти продолжат придерживаться существующей стратегии.

В минувшую субботу, 30 апреля, в Шанхае впервые за долгое время не выявили новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за пределами карантинных зон города.

Карантин в Шанхае был введен 28 марта, прекратили работу большинство предприятий, рынков и магазинов, людям было предписано оставаться дома. Город столкнулся с трудностями со снабжением жителей продовольствием и c возвращением сотрудников на рабочие места. Кроме того, локдаун в Шанхае отразился и на мировых рынках, поскольку из-за сбоев в поставках комплектующих нарушенной оказалась работа местных фабрик.