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Президент Армении и секретарь Совета безопасности обсудили вопросы безопасности

Президент Армении и секретарь Совета безопасности обсудили вопросы безопасности

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян встретился с секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности.


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