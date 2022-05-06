Арарат Мирзоян представил Митчу Макконнеллу ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся с рабочим визитом в США, встретился с лидером республиканцев в Сенате США Митчем Макконнеллом. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД РА.

Собеседники обсудили перспективы углубления и расширения сотрудничества, основанного на общих ценностях. Министр Мирзоян высоко оценил содействие США программе реформ в Армении.

Были затронуты вопросы региональной безопасности и стабильности.

Арарат Мирзоян представил своему собеседнику ситуацию в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул важность посреднических усилий США в вопросе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в качестве государства-сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Министр Мирзоян представил детали процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Арарат Мирзоян вручил Митчу МакКоннеллу медаль Мхитара Гоша, которой сенатор награжден по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и США за значительный вклад в деле укрепления и развития дружественных отношений между Арменией и США.