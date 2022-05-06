Мэр Еревана принял посла Франции в Армении

Мэр Еревана Грачья Саркисян принял чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в РА Анн Луйо.

Как сообщили «Арменпресс» в мэрии, высоко оценив роль Франции в программах, осуществленных в Ереване, мэр выразил уверенность, что сформированные теплые отношения с посольством будут продолжительными, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему расширению дружественных и деловых отношений между Ереваном и французскими городами.

Поблагодарив за готовность расширить сотрудничество, посол Анн Луйо отметила, что в рамках своих полномочий она сделает все возможное для содействия всем инициативам, направленным на укрепление двусторонних отношений.

Мэрия Еревана сотрудничает с мериями Парижа, Марселя, Лиона, Ниццы и региона Иль-де-Франс. Стороны отметили значение расширения сотрудничества и обмена опытом в различных сферах городского хозяйства с городами-партнерами и с регионами.

Коснувшись очередной конференции децентрализованного сотрудничества, которая состоится в июне этого года в Лионе, мэр и посол выразили уверенность, что она станет хорошим поводом для всестороннего обсуждения видения и программ дальнейшего сотрудничества.