Шольц проведет в Берлине 9 мая переговоры с Макроном

Канцлер Германии Олаф Шольц проведет 9 мая в Берлине переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу на брифинге представитель кабинета министров Кристиане Хофман.

"Канцлер примет президента Франции с его первым визитом после переизбрания", - сказала она. Совместная пресс-конференция запланирована на 19:25 мск.

Как ожидается, в центре внимания будет находиться ситуация на Украине.