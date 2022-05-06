Шольц проведет в Берлине 9 мая переговоры с Макроном
Канцлер Германии Олаф Шольц проведет 9 мая в Берлине переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу на брифинге представитель кабинета министров Кристиане Хофман.
"Канцлер примет президента Франции с его первым визитом после переизбрания", - сказала она. Совместная пресс-конференция запланирована на 19:25 мск.
Как ожидается, в центре внимания будет находиться ситуация на Украине.
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