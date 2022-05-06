В Ереване представлена история борьбы за справедливость: открылась выставка «Грант Динк: здесь и сейчас»

По инициативе Фонда «Грант Динк» в Ереване, в Центре инновационного экспериментального искусства открылась выставка «Грант Динк: здесь и сейчас». Она проводится в связи с 15-й годовщиной его убийства и посвящена жизни и борьбе Гранта Динка.

Как сообщает «Арменпресс», со вступительным словом выступила супруга Гранта Динка Ракель Динк. Она сказала, что они привезли в Ереван историю борьбы за справедливость.

«Прошло пятнадцать лет со дня смерти моего любимого мужа. Сегодня у вас есть возможность увидеть картину его 52-летней жизни, здесь и сейчас. Посетив выставку, вы сможете познакомиться с историей нашей любви, брака, дружбы, семьи, борьбы Гранта Динка. Вся его борьба была за справедливость, за защиту прав человека, всех национальных меньшинств в Турции», - сказала Ракель Динк, подчеркнув, что они гордятся своим происхождением, и всегда будут делать все, чтобы голос Гранта Динка был услышан.

Выставка является продолжением и частью мемориала «23,5», который находится на месте убийства Гранта Динка, у бывшей редакции газеты «Акос» в Стамбуле. Мемориал, открывший свои двери для посетителей 23-24 апреля 2019 года, получил свое название от статьи Гранта Динка «23 с половиной апреля», опубликованной 23 апреля 1996 года в газете «Акос».

Дочь Гранта Динка, Делал Динк, вспоминая об убийстве отца, сказала, что в то время перед семьей встал большой вопрос, как быть дальше? С одной стороны, шел судебный процесс покушения, с другой стороны, было принято решение о создании Фонда «Грант Динк», который продолжил бы дело Гранта Динка.

«Наши друзья уже 15 лет продолжают в Турции дело Гранта Динка. Мы работаем для защиты прав человека, национальных меньшинств и развития демократии. Эта выставка - один из результатов нашей работы. Она представляет мемориал «23,5», важный для сохранения памяти Гранта Динка. Мы хотели донесто до вас слово моего отца. Мы надеемся, что благодаря этой выставке Грант Динк станет вам ближе», - сказала Делал Динк.

Рассказчиком и гидом выставки будет сам Грант Динк со своими видеоматериалами и записями, представляя свою историю, ценности, принятые для достижения справедливости. В экспозиции будет уголок «Акос», где будет представлена история газеты. В интерактивном разделе посетители смогут записать свои воспоминания, истории посредством аудио или видео, услышать и другие истории. Будет установлена онлайн-связь с мемориалом «23,5» в Стамбуле.

Директор мемориала «23,5» Наят Каракьосе отметил, что в результате достаточно последовательной работы сегодня в Стамбуле есть мемориал, который обобщает путь борьбы и мечты Гранта Динка.

«Прошло пять лет, прежде чем мы смогли открыть двери бывшего офиса «Агос» в качестве мемориала. Мы изучили международный опыт, побывали в разных городах, подготовили контент, обогатили его визуальными составляющими. Мы рады сообщить, что он работает уже несколько лет, реализуются программы по разным направлениям, и распространяется слово Гранта Динка», - сказал Наят Каракьосе. Он подчеркнул, что выставка является не только частью мемориала Гранту Динку, но и мостом знакомства с посетителями, с их историями.

Марал Динк, член координационной группы выставки, поблагодарила всех, кто поддержал организацию и проведение выставки. По ее словам, эта выставка является результатом сотрудничества группы турецких и армянских деятелей и преданных людей.

Выставка будет действовать до 31 июля.