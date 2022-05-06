На станции метро «Маршал Баграмян» открылась выставка «Великая Отечественная война и Ереван»

Церемония открытия фотовыставки состоялась 6 мая на станции метро «Маршал Баграмян» в Ереване. Как сообщает «Арменпресс», на фотографиях изображен Ереван в годы войны, эпизоды городской жизни, письма с фронта, портреты героев Великой Отечественной войны.

По словам генерального директора Центра «Дом Москвы» в Ереване Ваграма Карапетяна, эта выставка положила начало череде мероприятий, посвященных Дню Победы.

«Выставка представляет жизнь ереванцев в годы Великой Отечественной войны, как они помогали фронту, как жили. Выставка продлится до 31 мая. Она организована совместно с Музеем истории Еревана при содействии мэрии Еревана и Ереванского метрополитена», - представил Ваграм Карапетян.

Генеральный директор Дом Москвы в Ереване сообщил, что в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы, пройдут футбольный матч, концерты и памятные церемонии и не только в Ереване, но и в регионах.

«Завершим нашу серию мероприятий праздничным концертом в концертном зале имени Арама Хачатуряна. Армянский национальный филармонический оркестр под управлением дирижера Эдуарда Топчяна исполнит героическую симфонию № 7 Дмитрия Шостаковича (Ленинградская), которая была написана во время блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны», - сказал Карапетян.

Председатель Комитета ветеранов войны и Вооруженных сил, ветеран Великой Отечественной войны, легендарный разведчик полковник Петрос Петросян с гордостью вспоминает День Победы.

«Прошло 77 лет, но мы, ветераны, участники Великой Отечественной войны, помним День Победы. Сегодня, 77-й год подряд мы с гордостью, теплотой, любовью и уважением отмечаем День Победы. Убежден, что армянский народ благодаря своей силе, уважению и теплу и впредь останется тем победоносным народом, которым он всегда был», - сказал Петросян.

После церемонии открытия сотрудник Музея истории Еревана провел для гостей экскурсию, представив им историю фотографий.