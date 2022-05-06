В рамках фестиваля STARMUS VI Армения примет известных ученых и музыкантов

Фестиваль STARMUS VI приходит в Армению, чтобы напомнить людям о значении науки. В рамках фестиваля участники смогут встретиться и пообщаться с лауреатами Нобелевской премии, со звездами мира музыки, с выдающимися представителями сферы технологий.

Как передает «Арменпресс», подробности, касающиеся международного фестиваля STARMUS VI, на пресс-конференции представил соучредитель фестиваля, астрофизик Гарик Исраелян.

В программе фестиваля «STARMUS VI. 50 лет на Марсе» предусмотрен ряд заседаний и конференций, разнообразные культурные мероприятия, научные лагеря, которые по-своему представят обществу науку, искусство и музыку, в том числе в регионах.

Гарик Исраелян официально объявил обратный отсчет до начала STARMUS VI и заверил, что проведение подобного международного фестиваля в Армении является беспрецедентным событием не только для Армении, но и для всего региона.

«Формат STARMUS уникален тем, что он популяризирует и сближает молодежь с наукой, добавляя к ней искусство и музыку. Армения примет всемирно известную группу Sons Of Apollo, Рика Вейкмана( Rick Wakeman), Сержа Танкяна, Тиграна Амасяна, Андрея Макаревича, которые посетят Армению для участия в специальном фестивале. Лекции, проводимые в рамках STARMUS VI, будут начинаться в полдень, и участники после их завершения смогут наслаждаться выступлениями артистов и встречами с представителями прогрессивной мировой мысли», - сказал астрофизик.

По словам министра образования, науки, культуры и спорта РА Ваграма Думаняна, мероприятие по своей специфике предоставит и возможность стимулировать развитие науки и искусства в Армении, создать мощную научную общину, объединив технологически ориентированную промышленность, учебные центры и научные учреждения.

«Организация фестиваля создаст новые возможности для сотрудничества в области искусства и науки. Он станет площадкой для развития способностей молодых ученых, будет стимулировать их вовлеченность в научную жизнь и их инициативность», - отметил Думанян.

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Роберт Хачатрян подчеркнул, что проведение фестиваля STARMUS VI в Армении еще раз доказывает, что Армения играет важную роль в сферах науки, технологий, музыки и искусства. По его словам талантливые армяне не раз отмечали успех в истории человечества и приносили армянскому народу признание. Виктор Амбарцумян, Александр Кемурджян, Сергей Мергелян, Григор Гурзадян, Арам Хачатрян, Комитас - эти и многие другие имена известны во всех уголках мира, а оставленное ими научное и культурное наследие стало общечеловеческой ценностью.

«Проведение фестиваля STARMUS VI - действительно большое событие в Армении, и от этой возможности мы должны суметь добиться максимальных результатов», - отметил Хачатрян.

В мероприятиях примут участие более пяти десятков всемирно известных ученых, инженеров и космонавтов, в том числе нобелевские лауреаты, звезды мировой музыки, выдающиеся представители технологического сектора.

«Фестиваль - хорошая возможность повысить привлекательность Армении для тысяч туристов и позиционировать Армению на мировой карте как страну науки. Мы должны сделать все возможное для достижения этой цели», - отметил астрофизик Гарик Исраелян.

Видение фестиваля STARMUS - создавать новые форматы и возможности для молодого поколения, объединять науку и искусство, вдохновлять их на приобретение новых навыков, повышать уровень распространения знаний и обучения, делая его доступным для всех. В то же время проведение фестиваля в Армении создаст новые возможности для сотрудничества в области искусства и науки.

В Армении фестиваль науки и искусства STARMUS VI пройдет под названием «STARMUS VI. 50 лет на Марсе» и будет посвящен 50-летию посадки первой космической станции Марс 3 на Марс. Примечательно, что Марс 3 доставил на Красную планету робота Prop-M (проп-ЭМ), созданного известным армянским инженером Александром Кемурджяном.

Фестиваль в Армении организуется под высоким патронатом президента РА в сотрудничестве с правительством РА в лице Министерств науки, образования, культуры, спорта и высокотехнологичной промышленности РА

Всемирно известный фестиваль STARMUS связан со Стивеном Хокингом, Брайаном Мэйем, Алексеем Леоновым и другими всемирно известными именами. Впервые он был проведел на острове Тенерифе (Испания) в 2011 году. Он объединяет науку, образование, искусство и технологии.

Фестиваль STARMUS был основан астрофизиком Гариком Исраеляном, гитаристом легендарной группы Queen, астрофизиком Брайаном Мэйем, став площадкой для всемирно известных ученых, лауреатов Нобелевской премии, космонавтов, ученых, представителей культуры и искусства с последними открытиями. Их объединение вокруг одной платформы позволяет раскрывать проблемы современности и обсуждать решения.

Фестиваль STARMUS уже проводился на Тенерифе (Канарские острова, Испания), в Норвегии и в Швейцарии.