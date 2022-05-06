Финляндия сократила импорт российской нефти в марте на 70%

Финляндия снизила закупки нефти у России на 70% в марте после начала военной спецоперации на Украине, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальные данные финской таможни.

В стоимостном выражении импорт упал на 45% относительно марта 2021 года.

"Торговые отношения Финляндии с Россией постепенно рушатся", - отметил старший экономист Danske Bank A/S Паси Куоппамаки.

Также власти Финляндии сообщили, что в 2021 году страна импортировала 92% природного газа из России. В марте стоимость импорта газа взлетела на 282% в годовом исчислении, до 151,4 млн евро. При этом страна вырабатывает всего 5% потребляемого электричества на газовых электростанциях.