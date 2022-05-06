Объявляется конкурс «Армянское наследие бокса»

Министерство образования, науки, культуры и спорта РА в преддверии проходящего в Ереване чемпионата Европы по боксу для молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет объявляет конкурс «Армянское наследие бокса». Об этом «Арменпресс» сообщили в министерстве ОНКС Армении.

Цель конкурса - способствовать популяризации и повышению узнаваемости известных армянских спортсменов и их достижений в боксе, стимулированию интереса общества к боксу.

Условия и правила конкурса:

С 7 по 14 мая в 20:00 на странице Министерства ОНКС в Facebook будут опубликованы вопросы об успехах армянских боксеров, достигнутых в разные годы. Пользователь, который первым ответит на вопрос «Какой это боксер и когда он завоевал титул», будет признан победителем дня.

Ответ должен быть написан на армянском языке;

Писать надо со своей страницы в Facebook;

Опубликованный ответ не может быть отредактирован, дополнен и изменен;

С ответом также следует писать имя, фамилию, регион, город/деревню;

Ответы, не соответствующие указанным правилам и условиям, не будут рассматриваться;

Победившие участники получат поощрительные призы.