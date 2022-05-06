Севанская община разрабатывает свою стратегию культурного развития

С 1 декабря 2021 года в общине Севан запущена программа «Сад мечты. Культурный РестАрт», в рамках которой разрабатывается стратегия культурного развития общины.

Как сообщили «Арменпресс» в администрации общины Севан, работы по разработке стратегии сопровождаются встречами, обсуждениями, курсами, информационными кампаниями. Разработка концепции культурной стратегии уже находится на завершающем этапе.

Для ознакомления с культурной стратегией и внесения последних поправок в Гостевом доме, социальном предприятии «Этиуни» прошел второй таунхолл, в центре которого была концепция культурного развития Лчашена, видение - превратить Лчашен в археологический музей под открытым небом международного значения. На встрече-обсуждении жители общины, активные и предприимчивые граждане старше 18 лет, занятые в разных сферах, представляющие разные сферы, имели возможность ознакомиться с представленным вариантом стратегии культурного развития общины и с представленными предложениями. Были уточнены цели концепции культурного развития Лчашена и действия, вытекающие из этих целей, которые дадут возможность реализовать это видение. Участники определили интересующие их направления, за счет которых можно будет дополнить стратегию. В ближайшее время будет еще один таунхолл, который завершит разработку стратегии», - отметили в администрации Севана.

Проект реализует НПО «Центр территориального развития и исследований» в партнерстве с администрацией Севана, Молодежным клубом Севана и НПО «Новая художественная сцена» в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта #EU4Culture.

Хосров Хлгатян