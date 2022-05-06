Арарат Мирзоян встретился в США с региональным директором по Евразии Международного республиканского института

В рамках рабочего визита в США министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился в Вашингтоне с региональным директором по Евразии Международного республиканского института Стивеном Никсом.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве иностранных дел Армении.

Арарат Мирзоян подчеркнул важность реализуемых Международным республиканским институтом в Армении программ, целью которых является содействие повестке реформ в различных сферах общественного управления. Стивен Никс заверил, что Международный республиканский институт продолжит свою работу, направленную на содействие демократическим институтам Армении и развитие их потенциала.

Глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул, что одним из приоритетов правительства Армении является укрепление демократии, верховенства закона и борьба с коррупцией. Он также отметил, что Армения предпринимает последовательные шаги для повышения прозрачности и подотчетности деятельности государственных органов и инклюзивного развития, основанного на правах человека.