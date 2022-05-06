Официальный представитель Пентагона Джон Кирби опроверг появившееся в американских СМИ сообщение о том, что США якобы предоставили Украине разведывательные данные по российскому крейсеру "Москва", как передает Арменпресс, об этом пишет газета New York Times.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что украинские военнослужащие получили от американской стороны разведданные о местонахождении крейсера.

"У украинцев есть свои собственные возможности в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские корабли", - приводит газета заявление Кирби.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате пожара 13 апреля ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы.