Штат Миссисипи США признал Геноцид армян
Штат Миссисипи США признал Геноцид армян.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский национальный комитет США. Отмечается, что губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз провозгласил апрель месяцем информирования и предотвращения геноцида.
Таким образом, Миссисипи стал 50-м штатом США, последним признавшим Геноцид армян.
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