Штат Миссисипи США признал Геноцид армян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский национальный комитет США. Отмечается, что губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз провозгласил апрель месяцем информирования и предотвращения геноцида.

Таким образом, Миссисипи стал 50-м штатом США, последним признавшим Геноцид армян.