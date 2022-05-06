Время в Ереване: 11:07:36,   6 Май

Штат Миссисипи США признал Геноцид армян

Штат Миссисипи США признал Геноцид армян

Штат Миссисипи США признал Геноцид армян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский национальный комитет США. Отмечается, что губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз провозгласил апрель месяцем информирования и предотвращения геноцида.

Таким образом, Миссисипи стал 50-м штатом США, последним признавшим Геноцид армян.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]