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Армянские шахматисты отстают от лидера испанского турнира на одно очко

Армянские шахматисты отстают от лидера испанского турнира на одно очко

Армянские шахматисты продолжают выступления на международном испанском турнире. Как передает «Арменпресс», после 7-го тура проходящего в Испании международного турнира «Форментра» Айк Мартиросян и Шант Саркисян имеют по 4,5 очка и отстают от лидера на одно очко.

Международный турнир «Форментра» состоит 10 туров. В турнире принимают участие 54 шахматиста.

Ранее, 20-24 апреля, на испанском острове Менорка прошел турнир «Menorca Open-2022». В турнире приняли участие молодые армянские гроссмейстеры Шант Саркисян и Айк Мартиросян, которые добились успеха, разделив 2-4 горизонтали, заняв соответственно 3-е и 4-е места. Юные шахматисты значительно улучшили свои международные рейтинги.


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