Число погибших при обрушении жилого дома в Китае возросло до 53

Число погибших в результате обрушения жилого здания в городе Чанша на территории Центрального Китая возросло вдвое, до 53. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пятницу местные власти.

В четверг портал "Жэньминьван" проинформировал о 26 жертвах, еще 10 пострадавших выжили.

Как уточнил на пресс-конференции представитель администрации Чанши, поисковая операция на месте ЧП завершена. Городское руководство подтвердило, что под развалинами людей больше нет.

Восьмиэтажное здание в Чанша обрушилось утром 29 апреля. Оно возведено в 2012 году и первоначально имело шесть этажей, однако в 2018 году было достроено. В строении размещались магазин, ресторан, небольшой кинозал и кофейня, гостиница, а также жилые квартиры.

Полиция в связи с происшествием задержала не менее девяти человек, в том числе владельца здания и руководителя строительных работ. Ведется следствие.