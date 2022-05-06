Европейские индексы - 05-05-22

МОСКВА, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.49% и составил 13902.52 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.43% и составил 6368.40 пункта, британский FTSE вырос на 0.13% и составил 7503.27 пункта, а российский RTSI вырос на 0.52% и составил 1119.92 пункта.