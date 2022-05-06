«Рома» в финале Лиги конференций

Итальянская «Рома» вышла в финал Лиги футбольных конференций.

Как сообщает «Арменпресс», ответный матч полуфинала Лиги конференций «Рома» - «Лестер» завершился с минимальным преимуществом римской команды - 1:0. Единственный гол «волков» на 11-й минуте забил Теми Авраам.

Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян не был в состав «Ромы» из-за травмы.

«Рома» впервые вышла в финал Лиги конференций, где сразится с «Фейеноордом». Финал состоится 25 мая.