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«Рома» в финале Лиги конференций

«Рома» в финале Лиги конференций

Итальянская «Рома» вышла в финал Лиги футбольных конференций.

Как сообщает «Арменпресс», ответный матч полуфинала Лиги конференций «Рома» - «Лестер» завершился с минимальным преимуществом римской команды - 1:0. Единственный гол «волков» на 11-й минуте забил Теми Авраам.

Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян не был в состав «Ромы» из-за травмы.

«Рома» впервые вышла в финал Лиги конференций, где сразится с «Фейеноордом». Финал состоится 25 мая.


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