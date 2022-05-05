Минску нет нужды участвовать в операции на Украине: Лукашенко
Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается участвовать в спецоперации российских войск на Украине.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по его словам, все, что Минск мог и может предложить Москве, у нее есть.
"Поэтому нет никакой необходимости принимать участие в этой спецоперации", - подчеркнул президент Белоруссии.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 21:48 Проверка сил реагирования Белоруссии связана с действиями НАТО: Лукашенко
- 21:04 Минску нет нужды участвовать в операции на Украине: Лукашенко
- 20:38 Франция предоставит Украине помощь в размере 300 миллионов долларов
- 20:05 Премьер-министр выразил уверенность, что в результате проводимой работы рейтинг СПИСА будет последовательно повышаться
- 19:06 Если внутриполитические потрясения продолжатся, навязываемые решения будут более болезненными: статья Тер-Петросяна
- 18:05 На КПП “Верхний Ларс” скопилось около 2000 грузовиков, в том числе со скоропортящимся грузом
- 17:51 Предстоящие на 6 мая мероприятия
- 17:50 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-05-22
- 17:49 Азиатские индексы - 05-05-22
- 17:45 Япония подарила тбилисской республиканской больнице дорогостоящую медтехнику
- 17:18 Гарегин II с кратким патриаршим визитом посетил Объединенные Арабские Эмираты
- 17:06 Армяно-казахстанские отношения имеют большие перспективы развития: министр финансов Армении
- 16:58 Председатель НС принял защитника прав человека Армении
- 16:38 Боррель заявил, что ЕС пока не обсуждает отказ от российского газа
- 16:35 Карен Гилоян принял генерального секретаря Федерации шахмат Сербии
- 16:26 В Швейцарии инфляция достигла максимума с 2008 года
- 16:23 Турция не разрешила FLYONE ARMENIA осуществлять рейсы в европейские страны через ее воздушное пространство
- 16:22 Си Цзиньпин выступил с речью на церемонии открытия ежегодного совещания Боаоского азиатского форума – 2022
- 16:04 Перегруженность Верхнего Ларса привела к увеличению проблем, о которых мы знали и раньше: Никол Пашинян
- 16:04 Премьер Польши считает, что Украина получает только 25% необходимой ей гуманитарной помощи
- 15:41 В Пекине и Гонконге смягчили ковид-ограничения
- 15:19 Армения получит кредит в размере около 23 млн евро на строительство и обустройство детских садов и школ
- 15:04 Мы видим решение карабахской проблемы в обеспечении безопасности: Армен Григорян
- 14:47 Москва заинтересована в стабилизации внутриполитической ситуации в Армении: Дмитрий Песков
- 14:43 СМИ: вступление Швеции и Финляндии в НАТО в Европе могут счесть провокацией
23:53, 29.04.2022
2474 просмотров Секретарь Совбеза Армении ответил на заявление помощника президента Азербайджана об ожиданиях от Еревана
16:47, 28.04.2022
1486 просмотров Между Баку и Ереваном существуют принципиальные разногласия по поводу статуса Нагорного Карабаха: Захарова
12:08, 30.04.2022
1377 просмотров 50 Cent, ЗАЗ и симфонический оркестр Led Zeppelin выступят с концертами в Армении
21:19, 29.04.2022
1180 просмотров Бегларян: Почему Косово должен пользоваться международным механизмом спасения и компенсации, а Арцах - нет?
14:30, 30.04.2022
1110 просмотров В быстро меняющейся геополитике важно укрепить добрососедство между Арменией и Грузией. Илья Дарчиашвили