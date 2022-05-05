Премьер-министр выразил уверенность, что в результате проводимой работы рейтинг СПИСА будет последовательно повышаться

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня посетил Службу принудительного исполнения судебных актов, присутствовал на торжественном мероприятии по случаю Дня судебного пристава. В мероприятии приняли участие министр юстиции Карен Андреасян, главный судебный пристав Сергей Мегрян и другие должностные лица.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян поздравил присутствующих с Днем судебного пристава, подчеркнув, что служба в нашей реальности либо не существовала ранее, либо действовала очень слабо. “ Здесь много важных цивилизационных нюансов. В связи с этим обстоятельством, с самого начала, если помните, было много негатива по поводу Службы принудительного исполнения судебных актов, потому что с самого начала люди думали, что создана служба, которая забирает или насильно отбирает что-то у людей.

Это очень важный фактор. Но реальность или миссия СПИСА немного иная. Здесь надо иметь в виду, что главная миссия, которая очень важна в государственном и общественном плане, заключается в том, что все-таки Служба принудительного исполнения судебных актов является исполнительным органом юстиции. И когда она что-то отбирает, то делает это для восстановления справедливости, в сущности, отдавая забранное тем, кого неправомерно лишили этого.

И, во-вторых, очень важен такой цивилизационный нюанс, который с большим трудом, но все же исполняется вашей Службой. Этот нюанс заключается в следующем: каждый из нас должен понимать и фиксировать, что наши действия, поведение, образ жизни влекут за собой определенные последствия. И именно при выяснении отношений к этим последствиям мы должны сформулировать общественные отношения, к которым мы все стремимся.

В связи с этим я рассматриваю работу Службы принудительного исполнения судебных актов не только сугубо в правовом содержании, но здесь есть много важных цивилизационных нюансов. Потому что, да, иногда очень неприятно, когда появляются штрафы за нарушение ПДД или иные штрафы. Но наш вывод из этого должен заключаться в том, что в результате всего этого, в результате этих отношений мы должны суметь исправить и регулировать нашу повседневную жизнь, наши привычки, нашу дисциплину таким образом, чтобы нашли правильный баланс между общественными и личными интересами. В этом отношении чрезвычайно важна СПИСА. Очень важно, чтобы эта точка зрения была осознана как Службой, так и общественностью”, - сказал Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, в силу объективных и субъективных обстоятельств имидж Службы принудительного исполнения судебных актов явно улучшается, так как люди начинают понимать, что это очень важный инструмент защиты законных интересов государства, правопорядка, индивидов, организаций. “Должен сказать, что во многих случаях негатив, который есть и еще будет в отношении Службы принудительного исполнения судебных актов, к сожалению, не зависит от самой Службы, потому что исходит уже от того, насколько общество доверяет судебным актам, вынесенными судами. Конечно, проблемы в нашей судебной системе, негатив, который генерируется в их отношении, к сожалению, часто сказывается и на вас. Здесь также очень важно, чтобы мы делали все возможное, чтобы судебные акты в Республике Армения максимально пользовались доверием, чтобы атмосфера вокруг СПИСА становилась все более позитивной”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян отметил, что при оценке деятельности государственных институтов, при планировании, разработке стратегий не следует рассматривать только механическую сторону вопроса, поскольку они обеспечивают верховенство закона, имеют важное цивилизационное значение в контексте правильного балансирования отношений индивид-общество, индивид-право, индивид-индивид.

“Надеюсь, что мы и дальше будем идти по этому пути, потому что знаю, что это восприятие с каждым днем все больше и больше присутствует в нашем правительстве. Должен подчеркнуть одно обстоятельство. Мы придаем большое значение и другому направлению деятельности Службы принудительного исполнения судебных актов, поскольку в отчете о деятельности правительства за 2021 год мы подчеркнули, что в прошлом году в результате деятельности Службы в государственный бюджет поступило 600 млн драмов. И мы поставили цель увеличить доходы, которые идут на удовлетворение общественных нужд.

После этих слов я хочу поблагодарить всех вас за проделанную работу и вашу службу, хочу поблагодарить вас за готовность признать недостатки, готовность исправить эти недостатки и с честью носить погоны. Хочу выразить убеждение, что в результате работы, проводимой в рамках этой идеологии, рейтинг Службы будет последовательно повышаться, и в конечном итоге мы придем к общему выводу, что Служба принудительного исполнения судебных актов действует не вопреки закону, а во имя гражданина, во имя прав, во имя закона и справедливости”, - сказал премьер-министр.

В Службе принудительного исполнения состоялась церемония приведения к присяге новоназначенного судебного пристава, после чего премьер-министр вручил медали и благодарственные грамоты группе сотрудников Службы принудительного исполнения судебных актов по случаю их профессионального праздника.