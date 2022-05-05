Азиатские индексы - 05-05-22

ТОКИО, 5 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 26818.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1898.35 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.68% и составил 3067.76 пункта, а HANG SENG снизился на 0.36% и составил 20793.40 пункта.