Япония подарила тбилисской республиканской больнице дорогостоящую медтехнику

Правительство Японии передало Центральной университетской клинике имени академика Н. Кипшидзе (Тбилисская республиканская больница) новую медицинскую технику на 1,8 миллиона долларов, говорится на сайте министерства здравоохранения Грузии.

Главная цель проекта – усилить лечебные и диагностические возможности клиники, оснастить технически и переподготовить персонал, как передает Арменпресс, об этом отмечают в ведомстве.

На мероприятии присутствовали глава Минздрава Зураб Азарашвили, замминистра здравоохранения Илья Гудушаури, парламентский вице-министр иностранных дел Японии Таро Хонда и представители посольства Японии и грузинского офиса Японского Агентства международного сотрудничества (JICA).

Азарашвили поблагодарил правительство Японии за ту поддержку, которую сфера здравоохранения Грузии получает от Японского Агентства международного сотрудничества.

"На фоне улучшения эпидположения Республиканская больница, входящая в медицинский холдинг и которая во время пандемии была ковид-клиникой, перестраивается на гибридный режим. С помощью переданной техники Республиканская больница значительно расширит сервисы", – сказал Азарашвили.

Соглашение о сотрудничестве между Минздравом Грузии, Японским Агентством международного сотрудничества и Медицинским холдингом Грузии было подписано в июле 2021 года.

Центральная университетская клиника имени академика Н. Кипшидзе входит в Медицинский холдинг Грузии, который объединяет клиники и медицинские центры, находящиеся на государственном финансировании.