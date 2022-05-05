Гарегин II с кратким патриаршим визитом посетил Объединенные Арабские Эмираты

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Его Святейшество Гарегин II 5 мая с кратким патриаршим визитом посетил Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Св. Эчмиадзина.