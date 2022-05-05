Армяно-казахстанские отношения имеют большие перспективы развития: министр финансов Армении

Министр финансов Армении Тигран Хачатрян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Республике Армения Болата Иманбаева.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, приветствуя гостей, министр Хачатрян отметил важность направлений сотрудничества двух стран и выразил уверенность, что армяно-казахстанские отношения имеют большие перспективы развития.

В свою очередь посол Иманбаев подчеркнул необходимость активизации работы армяно-казахстанской межправительственной комиссии и коснулся возможностей расширения торгово-экономического сотрудничества.

В ходе встречи стороны отметили важность развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и достигли ряда договоренностей по их реализации.