5 мая заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян принял генерального секретаря Федерации шахмат Сербии Андрию Йоргич.

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве ОНКС, в составе сербской делегации председатель Армянской национальной общины Сербии Билиана Обрадович, руководитель программы Центра стратегических анализов Сербии Дарко Обрадович и редактор журнала «Borba» Лилиана Стоянович.

На встрече присутствовал также начальник Управления внешних связей и диаспоры МОНКС Аркадий Папоян.

Карен Гилоян, приветствуя гостей, выразил готовность в рамках своих полномочий укрепить армяно-сербские спортивные отношения.

Андрия Йоргич, поблагодарив за прием, отметила, что она впервые в Армении и очень впечатлена, и в нашу страну прибыла с особой миссией.

«Мы знаем, что в Армении шахматы преподаются и в школе, и хотели бы применить это и в нашей стране. Армения - страна с великой шахматной историей и традициями, и мы будем очень рады сотрудничеству с Вами. Моя миссия - изучить методику преподавания шахмат в Армении, разработать методику применения этого опыта в Сербии».

Заявив, что о готовности делиться своим опытом с друзьями, Карен Гилоян отметил:

«Обучение шахматам в общеобразовательных школах, несомненно, оказало положительное влияние на популяризацию этого вида спорта. Мы можем предоставить вашим специалистам возможность обучаться здесь, и изучить наш опыт. Мы также сможем предоставить специалистов для проведения мастер-классов в Сербии».

Дарко Обрадович, программный руководитель Центра стратегического анализа Сербии, и другие гости подывердили необходимость поднять армяно-сербские отношения на новый уровень, наладить культурные, спортивные и образовательные мосты между двумя странами.

Андрия Йоргич 5 мая посетит Шахматную академию Армении и встретится с основателем и президентом академии Смбатом Лпутяном.