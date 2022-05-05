Перегруженность Верхнего Ларса привела к увеличению проблем, о которых мы знали и раньше: Никол Пашинян

Правительство Армении на заседании 5 мая утвердило форму договора о признании ООО «Си энд Эм Интернейшнл» оператором перевозки грузов паромным транспортом с целью экспорта с территории РА и/или импорта на территорию Армении, организации расчетов, связанных с предоставлением грузоперевозок и услуг, осуществляемых через ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога».

Как передает «Арменпресс», необходимость принятия решения обусловлена сокращением проблем, возникающих в связи с периодическим закрытием из-за неблагоприятных погодных условий единственного действующего сухопутного пути в Армению - автодороги Степанцминда-Ларс. Учитывая, что использование перевозки грузов паромным транспортом в качестве альтернативы сухопутного пути может быть дороже для грузоперевозчиков, может снизить конкурентоспособность армянской продукции на внешних рынках, компенсация расходов, возникающих в результате использования указанных альтернативных средств грузоперевозок, может существенно снизить существующие препятствия, способствуя повышению эффективности грузоперевозок. В результате армянские грузовые компании смогут создать логистическую инфраструктуру, связанную с перевозкой грузов, более доступной в период высоких сезонных цен, снизить барьеры, способствовать экспорту армянских товаров на международный рынок, значительно увеличить объем грузоперевозок. Возмещение транспортных расходов паромом станет новым стимулом для экономики Армении, так как составит достойную конкуренцию Верхнему Ларсу.

Никол Пашинян подчеркнул важность принятого решения и подчеркнул, что на протяжении многих лет страна имела проблемы, связанные с пропускной способностью Верхнего Ларса, в том числе и с погодными условиями.

«Но сейчас эта проблема стала намного острее. Потому что были какие-то ограничения из-за событий в Украине, на Черном море, в связи с морским фрахтом, и значит, довольно много грузов стало перевозиться не по морю, а по суше. И снова вся или огромная часть дороги проходит через Верхний Ларс. В результате перегруженность Верхнего Ларса увеличилась настолько, что проблемы, которые мы все знали и раньше, значительно увеличились.

Сейчас мы приближаемся к началу сезона экспорта фруктов и овощей. И мы должны развивать инфраструктуру. Мы даже думаем, не знаю, насколько это реально, и о запуске воздушной инфраструктуры», - сказал премьер, добавив, что после первых 15-20 дней марта наблюдается довольно значительный рост экспорта.

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