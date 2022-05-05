Москва заинтересована в стабилизации внутриполитической ситуации в Армении: Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков коснулся политической ситуации в Армении. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, Песков подчеркнул, что происходящее является внутренним делом Армении, но Москва заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации.

Он подчеркнул, что Армения является союзником России. «Армения - это наш союзник, это наш партнер по нескольким очень важным для нас интеграционным форматам, Армения - наш большой друг. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в Армении как можно скорее этот период закончился и снова наступил период стабильности, который позволит поэтапно двигаться в сторону реализации тех трехсторонних договоренностей по Карабаху, которые были с участием президента России финализированы, а также в целом в плане развития наших двусторонних отношений», - сказал Песков.