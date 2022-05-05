СМИ: вступление Швеции и Финляндии в НАТО в Европе могут счесть провокацией

Возможное присоединение Швеции и Финляндии к НАТО может быть расценено как провокация. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата, не уточняя, для кого именно членство стран в альянсе будет считаться таковой.

"Вступление в НАТО будет огромной провокацией", - приводит газета слова дипломата.

и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.

В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.