Bloomberg: США направляли в Литву подразделения для борьбы с кибератаками

Соединенные Штаты направляли в Литву специалистов в области кибербезопасности для противостояния хакерским атакам, опасность которых возросла в связи с ситуацией на Украине. С таким заявлением выступил в Нэшвилле (штат Теннесси) глава одного из подразделений Киберкомандования ВС США, генерал-майор Джо Хартман, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Решение отправить американских киберспециалистов в Литву было напрямую связано с украинским кризисом", - передает в четверг слова Хартмана агентство Bloomberg. Отмечается, что кибероперация в Литве продолжалась три месяца и уже завершена. Сотрудники подразделения Cyber National Mission Force изучали компьютерные сети Литвы и направляли полученные сведения правительству США, пишет Bloomberg.

Хартман также сообщил, что Соединенные Штаты организовывают подобные операции с 2018 года. По его словам, на сегодняшний день ими проведено 28 кибернетических миссий в 16 странах, в числе которых Эстония, Черногория, Северная Македония и Украина. Подчеркивается, что Министерство обороны США отозвало спецгруппу из Украины в феврале, однако его команда по-прежнему поддерживает контакт с украинскими чиновниками на ежедневной основе.