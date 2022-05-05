Россия проведет в Москве запланированные консультации с движением ХАМАС

Делегация движения ХАМАС проведет переговоры с российскими официальными лицами, речь пойдет о палестино-израильских отношениях и о ситуации вокруг мечети Аль-Акса. Как передает Арменпресс, об этом сообщил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Это давно запланированная встреча. У нас регулярные консультации, которые проходят на постоянной основе", - сказал он "Интерфаксу", отвечая на вопрос о визите представителей ХАМАС в Россию.

Как ожидается, делегацию ХАМАС в Москве на переговорах возглавит замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук.