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Макрон планирует 9 мая провести в Берлине переговоры с Шольцем

Макрон планирует 9 мая провести в Берлине переговоры с Шольцем

Президент Франции Эмманюэль Макрон 9 мая планирует посетить Берлин для переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг Елисейский дворец.

"Первый визит после инаугурации президент Франции совершит в Берлин, что вновь подчеркивает прочность франко-германских отношений", - отметили в администрации Макрона, избранного на второй срок. В заявлении указывается, что президент и канцлер обсудят, в частности, вопросы, связанные с ситуацией на Украине, и "вызовы для европейского суверенитета".

 


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