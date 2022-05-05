С 1 января 2023 года будет прекращена экспортная пошлина на концентраты меди и молибдена

С 1 января 2023 года правительство приостанавливает экспортную пошлину на концентраты меди и молибдена. Как передает «Арменпресс», на очередном заседании правительства проект представил министр финансов Тигран Хачатрян. Он отметил, что система роялти будет пересмотрена, вместо госпошлин будет использоваться новая, дополнительная составляющая роялти, которая применяется при превышении прибыли организаций определенного порога. «В результате в случае выплаты роялти до 10% рентабельности увеличения налоговой нагрузки на роялти по сравнению с роялти, которые действовали до применения госпошлины, не будет», - сказал Хачатрян.

По словам министра, представленный проект направлен на то, чтобы сделать систему роялти за эксплуатацию рудников более справедливой и эффективной.

«Роялти - это дополнительные платежи налогового характера, уплачиваемые компаниями по недропользованию в дополнение к налогам, уплачиваемыми другими компаниями.

Суммарные платежи для металлодобывающих компаний в последний раз пересматривались осенью 2021 года путем установления госпошлины на вывоз металлоконцентратов. Это было связано с тем, что международные цены на металл значительно выросли с 2021 года, повысив прибыльность металлургических рудников. Возникла необходимость увеличить долю, выделяемую государству за счет дополнительных платежей», - сказал Хачатрян, добавив, что в прошлом году цена 1 тонны меди увеличилась с 6 500 долларов до 9 300 долларов.

В 2021 году правительство решило пересмотреть размер пошлины за недропользование, чтобы установить более справедливое соотношение прибыли между организациями и государством.

«Установлена госпошлина на вывоз металлоконцентратов, что решило задачу увеличения доходов правительства в условиях высоких цен. В сентябре-декабре 2021 года дополнительно уплачено 24-6 млрд драмов госпошлины. Однако установленный сегодня размер пошлин не зависит от дальнейшего изменения цен на металлы, в результате возможного их снижения, при снижении прибыли компаний могут возникнуть риски их платежеспособности, а в случае дальнейшего роста цен, более высокая прибыль основана на физических объемах экспорта.

При системе госпошлины не учитываются возможные изменения затрат горнодобывающих предприятий, а следовательно, и изменение степени рентабельности хозяйственной деятельности. В этих условиях с точки зрения обеспечения стабильной, предсказуемой среды развития горнодобывающей отрасли необходимо внедрение системы, в большей степени зависящей от финансовых результатов, гарантирующей справедливую долю создаваемой в отрасли в госбюджет», - представил Хачатрян.

По мнению министра, при таком подходе в условиях снижения мировых цен на металлы и, соответственно, уровня рентабельности организаций налоговая нагрузка на роялти не будет проблемной с точки зрения обеспечения непрерывности хозяйственной деятельности предприятий и организаций.

«При рентабельности более 10% дополнительная прибыль будет выплачиваться в размере 15% от дополнительного роялти. При этом согласно проекту при определении дополнительной составляющей, исчисляемой в условиях высокой рентабельности, будут учитываться расходы, понесенные организациями по первой и второй составляющим расчета ставки роялти, до налогообложения, а также финансовые расходы в некоторых случаях.

Для того, чтобы учесть финансовые затраты, наши положения предусматривают принятие за основу уровня подотчетности и прозрачности организаций. В качестве ориентира мы взяли то обстоятельство, что организации должны быть внесены в список. Таким образом, если компания-плательщик роялти указана в списке, процентные расходы также будут снижены при учете третьей составляющей роялти», - заключил Хачатрян.