Историческая справедливость всегда побеждает, вопреки трагедиям и катастрофам: Никол Пашинян поздравил премьера Израиля

Премьер-министр РА Никол Пашинян по случаю Дня независимости направил премьер-министру Государства Израиль Нафтали Беннетту поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, распространенное правительством, в сообщении говорится:

«Уважаемый господин премьер-министр!

От имени народа Республики Армения поздравляю Вас с государственным праздником Государства Израиль - Днем независимости!

Возрождение еврейской государственности после двухтысячелетнего перерыва доказывает, что историческая справедливость всегда побеждает, несмотря на все трагедии и катаклизмы.

Месяц назад мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Надеюсь, что в ближайшем будущем армяно-израильские отношения расцветут, открыв новую страницу в летописи наших многовековых связей.

Господин премьер-министр, примите мои наилучшие пожелания мира и процветания Вам и народу Израиля!».